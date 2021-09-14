لبنان

نقابة اصحاب المستشفيات: لتزويدها بملف مستشفى شاهين لاتخاذ الاجراءات القانونية

Lebanon 24
14-09-2021 | 08:43
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اعلنت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، انه "في اطار متابعة قضية مستشفى شاهين في طرابلس الذي اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسخ تعاقده معه بتاريخ 13/9/2021، بعدما اثبتت التحقيقات قيامه باعمال طبية وهمية وتزوير التقارير الطبية والمخبرية والشعاعية، يهم نقابة المستشفيات في لبنان التوضيح بانها ستطلب من ادارة الصندوق تزويدها بالملف المذكور والذي كان وراء فسخ العقد لاتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عنها في النظام الداخلي للنقابة، علما انها فور اتخاذ وزير الصحة العامة قرار الفسخ حاولت الاطلاع على التحقيقات لكن سرية التحقيق حالت دون ذلك".
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