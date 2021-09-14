نقابة الممرضات والممرضين: لوضع القطاع التمريضي في سلّم الأولويات

هنأت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على تشكيل الحكومة التي طال انتظارها في ظلّ ظروف صحية واقتصادية وحياتية صعبة ودقيقة. إنّ المهمة التي أوكلت الى الحكومة الجديدة صعبة ولكن ليست مستحيلة إذا توفّرت الإرادة والنية للإصلاح والإنقاذ.

ورأت أنّ قطاع التمريض الذي هو جزء أساسي ومحوري في القطاع الصحي يتطلّع الى دولة الرئيس ومعالي الوزراء بأمل كبير لإنقاذ المهنة من الواقع الخطير الذي وصلت إليه وهذا متاح من خلال تخصيص جزء من التمويل الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي بدل حقوق السحب الخاصة للقطاع الصحي والتمريضي كأولوية على غيره من القطاعات، لأن ما نخسره في الصحة لا يمكن تعويضه لاحقاً.