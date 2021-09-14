لبنان

أهالي مرجعيون طالبوا بإيجاد حل لمكب النفايات التابع لبلدية كفررمان

Lebanon 24
14-09-2021 | 09:26
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 تتصاعد حرائق النفايات منذ أكثر من شهر من مكب النفايات التابع لبلدية كفررمان وتحديدا في منطقة علي الطاهر، وتنتشر الروائح في عدد من قرى وبلدات قضاء مرجعيون المواجهة لهذا المكب.

وناشد الاهالي المسؤولين والمعنيين "إيجاد حل نهائي لهذه التعديات التي لا تعرض حياتهم وحياة اطفالهم وكبارهم للخطر فحسب، انما هي بكل المقاييس تعد على البيئة وتتسبب بتلوث الهواء".

يذكر أن قرارا قضائيا كان صدر حول مكب النفايات التابع لبلدية كفرتبنيت المجاور لمكب كفررمان، وتم اغلاقه بالشمع الاحمر.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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