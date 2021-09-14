روكز تسلم هبة دوائية من شركة أدوية الحكمة الأردنية

تسلم النائب شامل روكز لصالح جمعية "General Foundation" هبة دوائية من شركة "أدوية الحكمة الأردنية"، التي يرأسها الدكتور مازن دروزي الممثلة بالمدير العام عمر بقاعين.



وأشار بيان وزعه المكتب الإعلامي لروكز إلى أن "الهبة تشمل شحنة من الأدوية المخصصة لمعالجة الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وكهرباء الرأس وأمراض أخرى مثل الحمى وغيرها، وتم تأمين هذه الهبة بسعي من أسرة مار شربل في الأردن، وستضعها جمعية General Foundation في مستوصف غزير ليعلن طريقة تسليمها إلى المرضى المحتاجين لهذه الأدوية".