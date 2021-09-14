"قوى الأمن" تدهم منزله.. "شرطي" يخزّن البنزين والمازوت في هذه المنطقة

دهمَت قوة من الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي منزل الشرطي في بلدية مدينة بعلبك المدعو "و. م" وصادرت منه 90 غالوناً من المازوت سعة 10 ليتر و30 غالوناً من مادة البنزين سعة 20 ليتراً، وتم توقيفه للتحقيق معه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.