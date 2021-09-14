البطاقة التمويلية لن تُطلق غداً... هذا ما كشفته مصادر وزارية

كشفت مصادر وزارية لـ"الجديد" أن البطاقة التمويلية التي كان مقرراً إطلاقها غداً الاربعاء، ستؤجّل أسبوعاً واحداً، لحين انتهاء استلام الوزراء الجدد مهامهم في الوزارات المعنية بالبطاقة.