لبنان

البطاقة التمويلية لن تُطلق غداً... هذا ما كشفته مصادر وزارية

Lebanon 24
14-09-2021 | 12:55
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كشفت مصادر وزارية لـ"الجديد" أن البطاقة التمويلية التي كان مقرراً إطلاقها غداً الاربعاء، ستؤجّل أسبوعاً واحداً، لحين انتهاء استلام الوزراء الجدد مهامهم في الوزارات المعنية بالبطاقة.
 
 
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لبنان

إقتصاد

البطاقة التمويلية

تأجيل

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