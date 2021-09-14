لبنان

مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-09-2021 | 13:12
A-
A+
Doc-P-863824-637672482975905820.jpg
Doc-P-863824-637672482975905820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحافظُ سعر الدولار منذ قرابة اليومين على تسعيرة تناهز الـ16 ألف ليرة في السوق الموازية، علماً أن العملة الخضراء شهدت هبوطاً بارزاً مع إعلان تشكيل الحكومة.

وحالياً، فإنّ العديد من الصرافين يمتنعون عن بيع الدولار للناس تحسباً لارتفاع جديد للتسعيرة خلال الأيام المقبلة.
وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد الشامي لـ"لبنان24" أنّ "مسار الدولار تصاعدي، والانخفاضات المتتالية التي حصلت مؤخراً لا يمكن اعتبارها بمثابة تعافٍ لليرة اللبنانية"، وأضاف: "الانخفاض الذي شهده الدولار هو وهمي، علماً أن التسعيرة في السوق الموازية غير ثابتة وليست دقيقة بشكل كبير". 

وكشف الشامي أنّ "هناك تقديرات غير مؤكدة تشير إلى أنه تمّ ضخ حوالى المليار دولار في السوق الموازية مع إعلان تشكيل الحكومة، وذلك عبر مبادرة الناس إلى بيع الدولار لدى الصرافين"، لافتاً إلى أنّ "المسار التصاعدي لسعر الدولار سيبرز بشكل أكبر عند رفع الدعم عن المحروقات والقمح والطحين والمستلزمات الطبية".

وأضاف: "التخوف هو أنه إذا استمرت عملية التهريب وتلبية السوق الخارجية على حساب السوق اللبناني، فإننا سنشهد ارتفاعاً أكبر في سعر الدولار، لأن الدولارات الموجودة لدينا بالكاد تكفي السوق المحلي. كذلك، فإنّ المصارف التجارية غير قادرة على تلبية التجار بالدولار، في حين أن المصرف المركزي سيكون غير قادرٍ أيضاً على تلبية المصارف. وبالتالي، فإنّ السوق الموازية ستكون الوجهة الاساسية للناس والتجار للحصول على الدولار، ولكن السؤال الأساس الذي يطرح نفسه هو: هل سيكون السوق الموازية قادرة على تلبية هذا الاقبال الكثيف نحوها؟". 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-09-15
07:30 | 2021-09-15
07:29 | 2021-09-15
07:25 | 2021-09-15
07:20 | 2021-09-15
07:16 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website