لبنان

مكتب الادعاء في نقابة المحامين الخاص بفاجعة 4 آب: نتابع الملف بمهنية عالية

Lebanon 24
14-09-2021 | 13:49
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صدر عن مكتب الادعاء في نقابة المحامين ببيروت الخاص بفاجعة 4 آب بيان قال فيه: "بالإشارة إلى ما ورد على مواقع إخبارية ليل 13/9/2021 عن خبر مختلق ينسب للمحامية الأستاذة تمام الساحلي العضو في مكتب الادعاء قيامها بتسريب معلومات حول جلسة التحقيق العدلي التي تم خلالها استجواب المدعى عليه العماد جان قهوجي بما هو منسوب إليه من مسؤولية في جريمة تفجير الرابع من آب، فإن مكتب الإدعاء يربأ الرد على مضمون ما يرد من أخبار تضليلية تطاله أو تطال أحد أعضائه كونها تحصل في السياق العام الهادف إلى ضرب التحقيقات الإستنطاقية الجارية أمام المحقق العدلي من جهة، واختلاق حصانات مذهبية من جهة أخرى".

وأوضح مكتب الإدعاء أن "أعضاءه كافة يتابعون ملف القضية بمهنية عالية وحرفية مطلقة، وإذ هو حريص على سرية التحقيق المرعي بالأحكام القانونية، فإنما لضمان جلاء الحقيقة وتبيان المسؤولين عن جريمة العصر أيا يكن انتماؤهم ومركزهم".

أضاف: "بناء على ما تقدم، فإن ما يتم اختلاقه من أخبار ملفقة تتعلق بجلسات التحقيق لا يعدو كونه محاولة مغرضة لوسم التحقيق ومكتب الادعاء بصبغة طائفية هدفها حرف التحقيق عن مساره القضائي، تنفيذا لاعتبارات مشبوهة غير بريئة".

وأشار إلى أنه "لن يمنح أيا كان شرف استدراجه إلى سجالات هجينة غريبة عن أدبياته، ولن يفسح المجال لتسريبات مضللة ترمي بتحييده عن رسالته الهادفة إلى تحقيق العدالة وانصاف أهالي الضحايا وسائر المتضررين عبر سوق المرتكبين لهذه الجريمة أمام القضاء مهما علا شأنهم".
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