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لبنان
تأجيل التسليم والتسلم في وزارة الثقافة
Lebanon 24
14-09-2021
|
14:07
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه تم تأجيل التسليم والتسلم الذي كان مقرراً يوم غد الاربعاء في وزارة الثقافة، الى موعد يعلن عنه لاحقاً.
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