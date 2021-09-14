لبنان

الجيش: 4 خروق بحرية إسرائيلية معادية خلال حوالى 17 ساعة

Lebanon 24
14-09-2021 | 14:48
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"اعتباراً من تاريخ 13/9/2021 الساعة 16.13 ولغاية تاريخ 14/9/2021 الساعة 09.30، تم تسجيل /4/ خروق بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا.

تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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