لبنان

إلى اللبنانيين.. كلام هام من مصرف لبنان عن دعم المحروقات

Lebanon 24
14-09-2021 | 15:11
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كشف رئيس مجلس إدارة "كورال" و"ليكويغاز" أوسكار يمين أنه "بعد الاتصالات التي تمت مع مصرف لبنان، فإن حاكم المركزي رياض سلامة ملتزم بموضوع الدعم حتى آخر أيلول، وقد أثبت ذلك بإعطاء موافقات مسبقة لـ8 بواخر".
 
وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، قال يمين: "لن يكون هناك أي طلب من المصارف لإرسال كتاب تعهد ومراقبة الى مصرف لبنان. أما بالنسبة لمستحقات الشركات المستوردة للنفط إن للبواخر القديمة وإن للبواخر الجديدة، فستدفع في وقتها بحسب الآليات المعمول بها سابقاً". 
 
وكان مصادر في قطاع النفط قالت لـ"لبنان24" أنّه مبدئياً، فإن الأمور تسلك طريقها نحو الحل بشأن البنزين والبواخر الموجودة في البحر"، وأضافت: "هناك اتصالات حصلت خلال الساعات الأخيرة والأمور نحو انفراج لتفريغ حمولات البواخر".
 
بدورها، أفادت معلومات الـ"LBCI" أن "تفريغ بواخر البنزين يُستأنف غداً، بعد قرار المصرف المركزي دفع المستحقات للشركات".
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