إلى اللبنانيين.. كلام هام من مصرف لبنان عن دعم المحروقات

كشف رئيس مجلس إدارة "كورال" و"ليكويغاز" أوسكار يمين أنه "بعد الاتصالات التي تمت مع مصرف لبنان، فإن حاكم المركزي رياض سلامة ملتزم بموضوع الدعم حتى آخر أيلول، وقد أثبت ذلك بإعطاء موافقات مسبقة لـ8 بواخر".

وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، قال يمين: " لن يكون هناك أي طلب من المصارف لإرسال كتاب تعهد ومراقبة الى مصرف لبنان. أما بالنسبة لمستحقات الشركات المستوردة للنفط إن للبواخر القديمة وإن للبواخر الجديدة، فستدفع في وقتها بحسب الآليات المعمول بها سابقاً".