لبنان

قبل موعد استجوابه.. هل غادر دياب لبنان إلى أميركا؟

Lebanon 24
14-09-2021 | 15:20
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تواصلت صحيفة "السهم" مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وذلك مع شيوع خبر سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية قبيل جلسة إستجوابه المقررة في الـ20 من الجاري في ملف تفجير مرفإ بيروت.

وأكد دياب أنه توجه فعلاً الى الولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه كان أعلن في مقابلة تلفزيونية سابقة أنه ينوي السفر "لرؤية ولديه هناك، حيث يتابعان دراسة الطب في جامعتين أميركيتين، وهو في شوق إليهما".

وقال دياب إنه "إتخذ قراره هذا لدى سؤاله عما سيقوم به فور تشكيل حكومة جديدة"، موضحاً أنه سيغادر مطار إسطنبول متوجهاً إلى الولايات المتحدة، وسيبقى خارج البلاد لحوالى 4 أسابيع كي يتمكن من رؤية ولديه المتواجدين في ولايتين أميركيتين، على أن يعود على إثرها إلى لبنان.

وفي معلومات "السهم، فإنّ زوجة دياب الدكتورة نوار المولوي ما زالت في لبنان وتتابع عملها كأستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت الـ "LAU"، وكذلك إبنته التي تعمل في مستشفى "سانت جود" لسرطان الأطفال.
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