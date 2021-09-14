لبنان

طليس كرر المطالبة باقرار خطة النقل

Lebanon 24
14-09-2021 | 15:34
A-
A+
Doc-P-863854-637672557701465068.jpg
Doc-P-863854-637672557701465068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بياناً، سأل فيه رئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي: "ألم يحن الوقت لإقرار خطة النقل الوطنية التي أعدت في العام 2011 في ظل رئاستكم للحكومة الثانية وتضمينها البيان الوزاري للحكومة؟. وهل دولتكم تتبنون الاتفاق القاضي بدعم قطاع النقل البري قبل البدء الفعلي برفع الدعم عن المحروقات نهاية شهر أيلول 2021؟".

وأمل طليس في "أن يكون هذا الامر ضمن أولوياتكم ليبنى على الشيء مقتضاه في ما يتعلق بتعرفة النقل التي أصابها ما أصاب كل السلع من السوق السوداء"، مكرراً المطالبة بإقرار خطة النقل.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-09-15
07:35 | 2021-09-15
07:30 | 2021-09-15
07:29 | 2021-09-15
07:25 | 2021-09-15
07:20 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website