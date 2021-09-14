أبي المنى واصل تقبل التهانئ وتلقى اتصالاً من الرئيس عون

واستقبل الشيخ ابي المنى عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب يرافقه أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة آل شهيب، الذي "أكد أن رصيد الشيخ ابي المنى كبير جدا على المستويات الدينية والإنسانية والثقافية والعلمية، وفي دعوته الدائمة للحوار، مؤكدا أن الطائفة الدرزية تكبر بأمثاله".واستقبل ابي المنى الشيخ مروان فياض على رأس وفد من مجلس بدغان ومشايخ، وقد شدد أبي المنى أمام الوفد على أن "الواجب يقتضي المحافظة على الإرث، وإكمال النهج الذي نسير عليه"، لافتا الى "أن مسيرته النضالية في سبيل الطائفة كانت برعاية المشايخ وتوجيههم، وبتوجيه القيادة الحكيمة للزعيم وليد بك جنبلاط الذي حمل مسؤولية في مراحل صعبة وقاسية في الحرب وبالسلم وفي المصالحة أخذ قرارات مصيرية، مضيفا، القيادات السياسية الأخرى، الأمير طلال إرسلان، والوزير وئام وهاب والقيادات الكريمة في الأحزاب، انشاء الله كلها تعمل لخدمة الطائفة وتثبيت وجودها، فنحن لدينا نهج وإرث وطني وعربي واسلامي وتوحيدي، ونحن طائفة مؤسسة للبنان ومدافعة عن ثغور الشرق العربي الإسلامي ، وسنعمل لأن تكون دار الطائفة جامعة مهما كانت التضحيات، فوليد بك حريص ونحن حريصون وأعتقد أن كل القيادات السياسية حريصة أيضا لجعل هذا البيت ملتقى الجميع".وذكر ابي المنى بما بناه شيخ العقل السابق المرحوم محمد أبو شقرا من صروح ومؤسسات وبالعمل الكبير الذي قام شيخ العقل نعيم حسن ببناء مؤسسة المجلس المذهبي.وأكد "الحاجة للنخب في الطائفة من رجال وسيدات لبناء المؤسسات لنتمكن من بناء المستقبل".ومن الزوار المهنئين راعي ابرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار، كاهن رعية المختارة الأب عيد أبو راشد، أمين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، اللواء الركن شوقي المصري على رأس وفد من لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي، مفوض الشؤون الاجتماعية في الحزب التقدمي الإشتراكي خالد المهتار، وفد جمعية كمال جنبلاط الفكرية برئاسة رئيسها وسام القاضي، العميدان المتقاعدان بهيج أبو شقرا وكمال الأعور، المقدم في أمن الدولة مروان منصور، الشيخ هلال أبو زكي على رأس وفد من الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء، الصحافيان علي الأمين ومصطفى فحص، إضافة الى وفود من المشايخ من مختلف المناطق.