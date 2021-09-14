جنبلاط إستقبل وزير التربية في كليمنصو

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنواب أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وكان عرض لمختلف الأوضاع العامة.