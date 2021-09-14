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لبنان
زيارة عائلية
Lebanon 24
14-09-2021
|
17:01
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ترددت معلومات عن مسارعة مسؤول سابق بمغادرة لبنان إلى الخارج، في زيارة وصفت بالعائلية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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