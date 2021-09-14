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Lebanon 24
14-09-2021 | 17:07
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فوجى لبنانيون عادوا من عاصمة ناهضة بالتذكير بالوضع الذي آل إليه الوضع في لبنان لجهة تسميته ببنغلادش العرب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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