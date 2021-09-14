سلامة في السراي اليوم بعد الموافقات المسبقة للبواخر

يستقبل الرئيس نجيب ميقاتي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في الوضع العام في البلاد، لا سيما الوضع المالي، بعد إعطاء الموافقات المسبقة لسبع بواخر تحمل المحروقات لمعظم الشركات العاملة.