لبنان

سلامة في السراي اليوم بعد الموافقات المسبقة للبواخر

Lebanon 24
14-09-2021 | 17:15
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يستقبل الرئيس نجيب ميقاتي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في الوضع العام في البلاد، لا سيما الوضع المالي، بعد إعطاء الموافقات المسبقة لسبع بواخر تحمل المحروقات لمعظم الشركات العاملة.
المصدر: اللواء
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سلامة

ميقاتي

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