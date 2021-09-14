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لبنان
قرداحي لـ "الديار" : مُسودة البيان تُنجز اليوم.. والخميس تناقش وتقرّ.. والثقة بين الاثنين او الثلاثاء
Lebanon 24
14-09-2021
|
22:33
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ابدى وزير الاعلام الجديد جورج قرداحي في حديث الخاص لـ"الديار" تفاؤله بامكان ان تنجز هذه الحكومة شيئا ما للبنانيين، موضحا ان هذا ما استشفه من مناقشات مجلس الوزراء والجو بين مختلف اعضاء الحكومة الجدد، كما ان ما لمسه من عزيمة واضحة وتخطيط لدى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يظهر "اننا على الطريق الصحيح ان شاء الله".
هل تكون اليوم الجلسة الاخيرة للجنة صياغة البيان الوزاري؟ يجيب قرداحي: "نعم مبدئيا اجتماعات اللجنة تنتهي اليوم ، ويتوقع ان تجتمع الحكومة لمناقشة واقرار البيان الوزاري الخميس ، على ان تكون جلسة الثقة النيابية مطلع الاسبوع بين الاثنين او الثلاثاء".
ماذا عن سلاح المقاومة وعبارة الجيش والشعب والمقاومة؟ يرد قرداحي بالقول: "ما في مشكلة ، تبقى العبارات القديمة نفسها".
اما عن استعادة ثقة الدول العربية بلبنان ، والحرص على افضل العلاقات مع مختلف الدول ولاسيما الشقيقة ، فيشير قرداحي الى "ان البيان سيتضمن بندا حول الحرص على هذه العلاقات»، مذكرا بما قاله ميقاتي منذ اليوم الاول باننا «سنعمل على إعادة التواصل مع محيطنا العربي".
اضاف ردا على سؤال :"انا امثل سليمان فرنجية وهو من رشّحني وفخور بذلك، وانا اكن له كل محبة واشكره على الثقة التي اولاني اياها، وانا معه!
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