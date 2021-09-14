البخاري العائد منذ اسبوعين "خارج السمع"

كتبت" الديار": تكشف اوساط سنية بيروتية ومقربة من السعودية ، ان السفير السعودي وليد البخاري عاد منذ اسبوعين الى بيروت، لكنه بقي "خارج السمع" باستثناء لقائه بعض الاصدقاء وشخصيات فكرية، ولم يتطرق البحث بين البخاري وضيوفه الى الملف الحكومي، ولا الى موقف السعودية من حكومة ميقاتي ولم يحمل البخاري، وفق الاوساط نفسها، اي توجه سعودي جديد تجاه لبنان.