لبنان

اقفال الطريق في ابي سمراء والسبب...

Lebanon 24
15-09-2021 | 00:47
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اقفلت الطريق بالقرب من مسجد خديجة في ابي سمراء، والسبب يعود الى تعبئة البنزين في إحدى محطات الوقود في المحلة بحسب مراسلة "لبنان 24".
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