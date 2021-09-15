29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اقفال الطريق في ابي سمراء والسبب...
Lebanon 24
15-09-2021
|
00:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقفلت الطريق بالقرب من مسجد خديجة في ابي سمراء، والسبب يعود الى تعبئة البنزين في إحدى محطات الوقود في المحلة بحسب مراسلة "لبنان 24".
مواضيع ذات صلة
صوت قوي في ابي سمراء... ما الذي حصل؟
Lebanon 24
صوت قوي في ابي سمراء... ما الذي حصل؟
15/09/2021 14:38:29
15/09/2021 14:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اقدمت سيارة داكنة الزجاج ليلا على اطلاق النار في الهواء بالقرب من ساحة الشراع - ابي سمراء لتفر بعدها الى جهة مجهولة من دون معرفة الاسباب
Lebanon 24
اقدمت سيارة داكنة الزجاج ليلا على اطلاق النار في الهواء بالقرب من ساحة الشراع - ابي سمراء لتفر بعدها الى جهة مجهولة من دون معرفة الاسباب
15/09/2021 14:38:29
15/09/2021 14:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادرة صهريج مازوت في ابي سمراء (صورة)
Lebanon 24
مصادرة صهريج مازوت في ابي سمراء (صورة)
15/09/2021 14:38:29
15/09/2021 14:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع كل الطرقات في منطقة ابي سمراء
Lebanon 24
قطع كل الطرقات في منطقة ابي سمراء
15/09/2021 14:38:29
15/09/2021 14:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ابي سمراء
ازمة بنزين
تابع
الأكثر قراءة
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
Lebanon 24
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
13:12 | 2021-09-14
14/09/2021 01:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
01:45 | 2021-09-15
15/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
10:46 | 2021-09-14
14/09/2021 10:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
01:00 | 2021-09-15
15/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان سيعوم بالبنزين والمازوت... لا عذر بعد اليوم لإنقطاع الكهرباء
Lebanon 24
لبنان سيعوم بالبنزين والمازوت... لا عذر بعد اليوم لإنقطاع الكهرباء
02:00 | 2021-09-15
15/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-09-15
هل يرأس وزير الطاقة اجتماعا لرفع الدعم اليوم؟
07:35 | 2021-09-15
تسلم وتسليم في "الزراعة".. اي خطة طوارئ زراعية تحتاج لجهود الجميع للمساعدة في نهضة القطاع
07:30 | 2021-09-15
كركي يفسخ التعاقد مع مركز تشخيص صحي في شتورا... ما السبب؟
07:29 | 2021-09-15
خبر سارّ للبنانيين... هل إنخفضت أسعار السلع الغذائية؟
07:25 | 2021-09-15
نصار التقى الحسن وتشديد على تفعيل وتحسين عملية استقبال الوافدين الى المطار
07:20 | 2021-09-15
ضبط 100 غالون مجهّز للبيع في السوق الموازية... إليكم التفاصيل (صور)
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
15/09/2021 14:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
15/09/2021 14:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
15/09/2021 14:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact