"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة

بعدما حدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله موعد وصول الدفعة الاولى من صهاريج "المحروقات الايرانية"وطرق توزيعها وفق اولويات مجتمعية تبدأ بالمستشفيات والافران ولا تنتهي عند البلديات ومولدات الاشتراكات الكهربائية في القرى وسائر القطاعات، اكتملت التحضيرات اللوجستية لبدء العملية غدا واستحدث الحزب مركزا لتلقي الطلبات وفق اطر ومعايير دقيقة . كما تم تحديد محطات في عدد من البلدات منها اللبوة والجمالية ودورس وبيت شاما لتسهيل امور التوزيع على ان يكون سعر صفيحة المازوت 40 الفا ويضاف اليه 10 الاف ليرة بدل نقل ليصبح سعرها 50 الف ليرة.وينتظر ان تحل حمولة الباخرة الاولى مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن القرى وكذلك تعثر عمل الفرق الطبية في المستشفيات والكثير من الاعمال الزراعية والتجارية التي تعتمد على المازوت. "البقاعيون"اكملوا استعدادتهم لحفل استقبال سيبدأ في البقاع الشمالي ولن ينتهي في دورس - الجبلي .