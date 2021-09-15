"التيار" سيستفيد من النفط الايراني..

يعمل "التيار الوطني الحر" منذ مدة على التنسيق الكامل مع "حزب الله" لتأمين مادة المازوت الى البلدات التي لديه نفوذ جدي فيها، في اطار محاولة تقديم مساعدات تساهم بترميم واقعه الشعبي، خصوصا ان الخدمات المرتبطة بالكهرباء والتدفئة ستشكل حاجة كبيرة في الفترة المقبلةوقالت مصادر متابعة ان التيار بات لديه تصور واسع لحاجة عدد كبير من "القرى المسيحية" لمادة المازوت اذ عمل في المرحلة الماضية عبر نوابه لتأمين هذه المادة بطريقة او بأخرى وبيعها للمولدات.واعتبرت المصادر ان التنسيق بين الحزب والتيار سيتناول تفاصيل مرتبطة بالمؤسسات المستفيدة والرقابة على كيفية توزيع المحروقات كي لا تتسرب الى السوق السوداء...