لبنان

أمطار طوفانية موحلة شهدتها القرى الشمالية ليل أمس

Lebanon 24
15-09-2021 | 01:46
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شهدت العديد من القرى الشمالية في ساعات متأخرة من ليل أمس أمطاراً طوفانية موحلة، مصحوبة برياح نشِطة و باردة نسبياً .
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الشمال

امطار موحلة

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