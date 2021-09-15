مفاجأة للأهالي: تعليم "أونلاين" داخل المدرسة

بعدما طالبت إحدى المدارس العريقة في بيروت من أولياء الطلاب دفع مبلغ 300 دولار أميركي "طازج"، إضافةً إلى القسط، فوجئ الأهالي بأنّ المدرسة ستعتمد التعليم عن بُعد داخل المدرسة، أي أنّ الطلاب سيذهبون إلى صفوفهم وهناك يشرح المدرّس الدرس لدقائق ثم يتابع الطلاب الحصة عبر "تيمز".وتساءل أهالي الطلاب كيف تكون المدرسة ملتزمة بقرار وزارة التربية بالتعليم الحضوري، مشيرين إلى أنّ المدرسة "رفعت السماعة"، أي أنها لم تعد تردّ على اتصالات الأهالي الذين رأوا بتصرّف المدرسة عدم شفافية بعد إلزامهم بدفع الجزء المطلوب بالدولار.