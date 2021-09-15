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لبنان
قطع بعض الطرق شمالا... ما هي؟
Lebanon 24
15-09-2021
|
02:18
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ذكرت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في الشمال هي: أوتوستراد المحمرة وأوتوستراد عرمان تحت الجسر.
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الطرقات المقطوعة
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