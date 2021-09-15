لبنان

قطع بعض الطرق شمالا... ما هي؟

Lebanon 24
15-09-2021 | 02:18
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ذكرت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في الشمال هي: أوتوستراد المحمرة وأوتوستراد عرمان تحت الجسر. 
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