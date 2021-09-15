حلحلة على خط المحروقات.. الطوابير مستمرة

اكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس اننا "سنشعر بالقليل من الانفراج لأن باخرة محملة بالبنزين بدأت تفريغ حمولتها امس وهناك بواخر مقبلة ايضاً ستقوم بتفريغ بضاعتها قريباً".

الا انه لفت، عبر صوت لبنان 100,5، الى ان البواخر القادمة لا تتضمن كلها بنزين، فقد اعطيت الشركات حق اختيار المادة التي ستستوردها.واضاف: "الطوابير لن تنتهي والمشهد باق من الآن حتى نهاية الشهر لأن خزانات الشركات كانت فارغة والكميات المضافة ستتيح بعض التحسن غير انها لن تنهي الازمة".وحول رفع الدعم والآلية التي سيتم اعتمادها، قال البراكس: يجب ان يضعونا بالجو عن الآلية التي سيتم اتباعها، فأية آلية سيتم اعتمادها؟ وهل سيتم دفع المحروقات بالدولار؟ فاذا حصل ذلك فحينها سندخل بأزمة جديدة.