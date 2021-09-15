لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: للتشدد بمنع إعطاء اية موافقات لنقل ستوكات الرمل والبحص من المقالع

Lebanon 24
15-09-2021 | 02:39
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وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سلسلة مراسلات لوزير الداخلية والبلديات القاضي الأستاذ بسام الايوبي طلبت بموجبها استمرار التشدد بمنع إعطاء اية موافقات لنقل ستوكات الرمل والبحص من المقالع والمرامل المقفلة بقرار إداري أو قضائي ووجوب اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل مخالفة للمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات).
كما طلبت المصلحة من معالي وزير الداخلية حماية الضفاف التابعة لنهر الليطاني وروافده من خلال منع كافة البلديات في حوض نهر الليطاني من اعطاء تراخيص او تصاريح  بالبناء (تصاوين او خيم وغيرها) على حدود الأملاك النهرية، والزامها بمراجعة التنظيم المدني او مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الاملاك النهرية.
وفي كتاب آخر طلبت المصلحة من وزارة الداخلية الايعاز للبلديات الواقعة على مجرى نهر الليطاني في منطقة الحوض الاعلى بالإسراع بتنظيف مجرى النهر قبل موسم المتساقطات كل في الجزء التابع لنطاقه البلدي تحت طائلة تحمل تلك البلديات المسؤولية المباشرة عن الأضرار الناتجة عن فيضان النهر في حال التلكؤ، وأن يتم الاتصال والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتامين المؤازرة الفنية لأعمال التنظيف حيث الحاجة.
ومن ناحية رابعة طلبت المصلحة تثبيت نقاط امنية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي على مداخل معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للمصلحة وهي معامل: معمل عبد العال في قضاء البقاع الغربي ومعملي ارقش وحلو في قضائي جزين والشوف بالإضافة الى تعزيز نقطة الحماية القائمة في سد القرعون.
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