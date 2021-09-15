لبنان

هارون: لحل فوضى المستلزمات الطبية وإلاّ ذاهبون الى الهاوية ‏

Lebanon 24
15-09-2021 | 03:32
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أكد نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن "هناك فوضى بسوق المستلزمات ‏الطبية والادوية والاوكسجين".‏

واعتبر في حديث إذاعي أنه "على وزير الصحة الجديد حل هذه المشكلة ونحن مستعدون للتعاون ‏معه وإلاّ نحن ذاهبون الى الهاوية".‏
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هارون

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