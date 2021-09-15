هارون: لحل فوضى المستلزمات الطبية وإلاّ ذاهبون الى الهاوية ‏

أكد نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن "هناك فوضى بسوق المستلزمات ‏الطبية والادوية والاوكسجين".‏



واعتبر في حديث إذاعي أنه "على وزير الصحة الجديد حل هذه المشكلة ونحن مستعدون للتعاون ‏معه وإلاّ نحن ذاهبون الى الهاوية".‏