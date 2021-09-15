لبنان

سبب عدم توفر المحروقات .... محطات الوقود تغلق ابوابها في الشمال

Lebanon 24
15-09-2021 | 03:52
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أغلقت بعض محطات الوقود في طرابلس وعكّار أبوابها أمام المواطنين نتيجة عدم توفر المحروقات في خزاناتها و لعدم تمكنهم من إستلام المشتقات النفطية من الشركات المعتدمة. 

أما بعض المحطات التي تعمل اليوم بشكل طبيعي ، شهدت زحمة سير خانقة بسبب وقوف المواطنين ضمن طوابير طويلة وحصل عدد من الإشكالات البسيطة التي حلت فوراً .

هذا وتوجه عدد من المواطنين إلى محطات أخرى خارج نطاقهم لتزويد سياراتهم بالبنزين. 

وقد وجهَ الأهالي نداءً إلى المعنين و الشركات و أصحاب المحطات بضرورة  التعاون و تأمين المحروقات لهم و حلّ جميع العُقد التي تسبب هذه المشكلة و بمواكبة الصهاريج أمنياً المتجهة إلى القرى الشمالية منعاً من مصادرتها و حرمانِنا من النفط.
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