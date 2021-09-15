سبب عدم توفر المحروقات .... محطات الوقود تغلق ابوابها في الشمال

أغلقت بعض محطات الوقود في طرابلس وعكّار أبوابها أمام المواطنين نتيجة عدم توفر المحروقات في خزاناتها و لعدم تمكنهم من إستلام المشتقات النفطية من الشركات المعتدمة.أما بعض المحطات التي تعمل اليوم بشكل طبيعي ، شهدت زحمة سير خانقة بسبب وقوف المواطنين ضمن طوابير طويلة وحصل عدد من الإشكالات البسيطة التي حلت فوراً .هذا وتوجه عدد من المواطنين إلى محطات أخرى خارج نطاقهم لتزويد سياراتهم بالبنزين.وقد وجهَ الأهالي نداءً إلى المعنين و الشركات و أصحاب المحطات بضرورة التعاون و تأمين المحروقات لهم و حلّ جميع العُقد التي تسبب هذه المشكلة و بمواكبة الصهاريج أمنياً المتجهة إلى القرى الشمالية منعاً من مصادرتها و حرمانِنا من النفط.