لبنان

تجمع الاطباء أشاد باقتراح لجنة الصحة النيابية

Lebanon 24
15-09-2021 | 04:09
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أشاد تجمع الاطباء في لبنان في بيان، باقتراح لجنة الصحة النيابية، تمديد ضمان الاطباء بعد الـ 64 عاما، أي مدى الحياة، من خلال اقرار اقتراح قانون تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، داعيا إلى "الاسراع في اقرار هذا الاقتراح في الهيئة العامة للبرلمان".

وهنأ "الأعضاء والأصدقاء و جميع الزملاء على امتداد الوطن، بهذا الانجاز النوعي، الذي يفتخر التجمع، بأنه كان من المبادرين والسباقين الى طرحه، والذي تحقق بفعل نضال الاطباء الطويل".

وطالب "مجلسي نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس، بتحريك اقتراح مشروع قانون حصانة الطبيب، لدى الكتل النيابية، الذي يؤمن حماية للطبيب خلال ممارسة مهنته الانسانية النبيلة"، مجددا "مواصلة العمل الجاد، من أجل توحيد النقابتين في بيروت والشمال، واستحداث فروع منتخبة للنقابة الموحدة في المحافظات والاقضية".
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