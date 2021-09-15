لبنان

عون عرض مع الأسمر الأوضاع الإقتصادية والمعيشية

Lebanon 24
15-09-2021 | 04:20
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استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على رأس وفد من الاتحاد وعرض معهم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية ومعاناة العمال في الظروف الراهنة
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الرئيس عون استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على رأس وفد من الاتحاد وعرض معهم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية ومعاناة العمال في الظروف الراهنة
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ميشال عون

بشارة الاسمر

الاتحاد العمالي العام

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