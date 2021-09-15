عون عرض مع الأسمر الأوضاع الإقتصادية والمعيشية

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على رأس وفد من الاتحاد وعرض معهم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية ومعاناة العمال في الظروف الراهنة