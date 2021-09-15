لبنان

اشكال في مرياطة على خلفية ركن سيارة... وهذا ما حصل

Lebanon 24
15-09-2021 | 04:38
A-
A+
Doc-P-864054-637673030402328711.jpg
Doc-P-864054-637673030402328711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال في بلدة مرياطه على خلفية ركن احد الزبائن سيارته امام محل، فتطورالامر الى تكسير زجاج السيارة،وتم اطلاق نار من دون وقوع اصابات.
وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالموضوع.
مواضيع ذات صلة
أزمة البنزين تابع... اشكال وتضارب وجرحى
lebanon 24
15/09/2021 14:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ينفذ انتشار عسكريا في مكان الاشكال في دوحة عرمون تحسبا لأي ردة فعل قد تحدث بين ابناء المنطقة
lebanon 24
15/09/2021 14:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم جديد اشكال الضنية
lebanon 24
15/09/2021 14:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال في عين الحلوة
lebanon 24
15/09/2021 14:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24

مرياطة

اشكال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-09-15
07:35 | 2021-09-15
07:30 | 2021-09-15
07:29 | 2021-09-15
07:25 | 2021-09-15
07:20 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website