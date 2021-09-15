اشكال في مرياطة على خلفية ركن سيارة... وهذا ما حصل

وقع اشكال في بلدة مرياطه على خلفية ركن احد الزبائن سيارته امام محل، فتطورالامر الى تكسير زجاج السيارة،وتم اطلاق نار من دون وقوع اصابات.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالموضوع.