اللقاء الروحي العكاري تابع ملف إنفجار التليل

متابعة لقضية إنفجار التليل، وبدعوة من سماحة المفتي الشيخ زيد بكار زكريا عقد اللقاء الروحي العكاري بحضور أعضاء اللقاء وبعض الفعاليات اجتماع عمل في مكتب سماحة المفتي في برج العرب، وصدر عنهم البيان التالي:



2- نؤكد على منع التوظيف السياسي والطائفي لهذا الإنفجار لجهة أسباب وتداعيات الإنفجار أو لجهة التقديمات والمساعدات الإنسانية التي تقدم للأهالي، مع كامل الشكر والتقدير لكل الجهات التي وقفت وساندت ودعمت.

3- نجدد المطالبة باعتبار الشهداء من العسكرين شهداء الواجب، ومعاملة الشهداء من المدنيين معاملة شهداء مرفأ بيروت، وعدم التأخر في هذه الحقوق الاعتبارية، مع ضرورة الرعاية الصحية الكاملة للمصابين.

4- نجدد الثقة بالجيش اللبناني وقدرته، فهو صمام الأمان وضمانة الاستقرار.



كما تداول المجتمعون على هامش اللقاء بعض المستجدات وسجلوا النقاط التالية: 1- نرحب بقرار قاضي التحقيق الأول فيما خص إنفجار التليل وندعو المحكمة العسكرية إلى استكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول، وتسريع المحاكمات لما في ذلك من أثر على نفوس أهالي الشهداء والمصابين وعلى المنطقة جميعاً.2- نؤكد على منع التوظيف السياسي والطائفي لهذا الإنفجار لجهة أسباب وتداعيات الإنفجار أو لجهة التقديمات والمساعدات الإنسانية التي تقدم للأهالي، مع كامل الشكر والتقدير لكل الجهات التي وقفت وساندت ودعمت.3- نجدد المطالبة باعتبار الشهداء من العسكرين شهداء الواجب، ومعاملة الشهداء من المدنيين معاملة شهداء مرفأ بيروت، وعدم التأخر في هذه الحقوق الاعتبارية، مع ضرورة الرعاية الصحية الكاملة للمصابين.4- نجدد الثقة بالجيش اللبناني وقدرته، فهو صمام الأمان وضمانة الاستقرار.كما تداول المجتمعون على هامش اللقاء بعض المستجدات وسجلوا النقاط التالية:

1- مع كامل الترحيب بولادة الحكومة الجديدة إلا إننا نستغرب عدم تمثيل محافظة عكار فيها، ونطالب بأن تنال حقوقها من الخدمات في هذه الحقبة.

2-ضرورة إعطاء حصة عكار من المحروقات، وتأمين وصول الصهاريج بمواكبة الجيش وقوى الأمن لسائر المناطق العكارية.