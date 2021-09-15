اللجنة الوزارية انهت مسودة البيان الوزاري وجلسة في بعبدا غدا

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثالث والأخير للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم في مكتبه في السراي الكبير في حضور أعضاء اللجنة: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الإعلام جورج قرداحي، العدل هنري خوري، المالية يوسف خليل، التنمية الادارية نجلا الرياشي، الداخلية بسام مولوي، الطاقة وليد فياض، الثقافة محمد مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، المهجرين عصام شرف الدين، الاقتصاد أمين سلام، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريم.

تصريح وزير الاعلامولدى انتهاء الاجتماع قال وزير الاعلام جورج قرداحي: "أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري إقرار مسودة البيان وسوف تناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر غد في قصر بعبدا ليتم إقرارها على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من السادة النواب على أساس هذا البيان الوزاري.سئل: ماذا عن البند المتعلق بالمقاومة وحزب الله؟اجاب: كل الأمور منصوص عنها في مسودة البيان التي ستناقش غدا في قصر بعبدا، وسيتم إقرار البيان الوزاري. هناك تفاهم بين جميع الوزراء خلافا لما قيل عن وجود خلافات، وأطمئن الجميع أنه ليس هناك أي خلاف بل هناك تضامن ومحبة بين جميع الوزراء، أنا أحضر كل الاجتماعات وهناك روح إيجابية تسود، وإن شاء الله هذه حكومة العزم والأمل، ولكن هناك عزم على معالجة كل مشاكل البلد بأقصى سرعة، ونحن لدينا كل النوايا الطيبة للعمل لأن البلد لم يعد يحتمل.سئل: كيف تمت مقاربة موضوع القطاع المصرفي، وماذا عن معامل الكهرباء؟أجاب: لم ندخل في تفاصيل معامل الكهرباء، ولكن أولويتنا هي تأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين، فهناك عمل مباشر يجب أن نقوم به، ولا نريد أن نطرح مجرد شعارات، كما لا أريد أن أتحدث عن مضمون البيان قبل أن يقر في مجلس الوزراء وعندما يتم إقراره تطلعون عليه، وكل الأمور ملحوظة في البيان.سئل: ماذا عن موضوع رفع الدعم عن المحروقات؟أجاب: هذا الموضوع لم نتطرق إليه في البيان، وهذا القرار يتخذ في مجلس الوزراء.سئل: لوحظ أن هناك سرعة في إقرار مسودة البيان الوزاري، هل استطعتم إيجاد مقاربة سياسية بهذه السرعة لهذه المرحلة أم هناك عملية إسقاط؟أجاب: أطمئن الجميع بأنه ليس هناك من إسقاط، بل هناك مقاربة واقعية جدا تهتم بأوجاع وآلام الناس، وجميع الوزراء يشعرون بها. هناك مهمة صعبة ونحن نرى وضع البلد لذلك كلنا نتعاون لإيجاد الحلول.سئل: هل تطرقت مسودة البيان الى موضوع التدقيق الجنائي؟أجاب: كل الأمور واردة وكل ما يتعلق بالشؤون القضاء والعدالة والتحقيقات، ولكن لا أستطيع الحديث عن هذه المواضيع قبل إقراره بشكل رسمي في مجلس الوزراء.