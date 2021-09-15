لبنان

السرقات مستمرة... وهذا آخرها

Lebanon 24
15-09-2021 | 06:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من الشبان على سرقة دراجة نارية كان قد ركنها صاحبها أمام احد المطاعم في بلدة الكواشرة العكارية وذلك خلال ساعات النهار. يذكر ان عمليات السرقة في تزايد خلال هذه الفترة.
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