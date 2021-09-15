السرقات مستمرة... وهذا آخرها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من الشبان على سرقة دراجة نارية كان قد ركنها صاحبها أمام احد المطاعم في بلدة الكواشرة العكارية وذلك خلال ساعات النهار. يذكر ان عمليات السرقة في تزايد خلال هذه الفترة.