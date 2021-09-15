لبنان

ضبط 100 غالون مجهّز للبيع في السوق الموازية... إليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
15-09-2021 | 07:20
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أفادت قوى الامن الداخلي ان ما يقارب 1100 ليتر من مادة المازوت معبأة داخل 100 غالون ومُعدّة لبيعها في السوق الموازية، تم ضبطها من قبل مفرزة بعلبك القضائية في منزل المواطن و.م (1966) الذي تم توقيفه بناء لإشارة القضاء المختص، فيما سُلِّمت المضبوطات الى مستشفى بعلبك الحكومي.
 

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