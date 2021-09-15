ضبط 100 غالون مجهّز للبيع في السوق الموازية... إليكم التفاصيل (صور)





أفادت قوى الامن الداخلي ان ما يقارب 1100 ليتر من مادة المازوت معبأة داخل 100 غالون ومُعدّة لبيعها في السوق الموازية، تم ضبطها من قبل مفرزة بعلبك القضائية في منزل المواطن و.م (1966) الذي تم توقيفه بناء لإشارة القضاء المختص، فيما سُلِّمت المضبوطات الى مستشفى بعلبك الحكومي.