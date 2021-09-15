لبنان

وزير الخارجية التقى سفراء الاردن وتركيا والمانيا

Lebanon 24
15-09-2021 | 07:44
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بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب  مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان وليد الحديد  في مسألة استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية والعمل على إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. واكد الوزير بوحبيب للسفير الاردني حرص لبنان على توثيق وتوطيد العلاقات  اللبنانية- الاردنية.
سفير تركيا

واستقبل الوزير بو حبيب مع سفير تركيا لدى لبنان علي باريش أولسوي في زيارة بروتوكولية وجرى  عرض للعلاقات الثنائية.
سفير المانيا
كما التقى الوزير بو حبيب سفير المانيا أندرياس كيندل  الذي تمنى على لبنان المشاركة في اجتماع  التحالف من اجل التعددية الذي سيعقد في 23 من الشهر الجاري على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة  .
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