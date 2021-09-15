تعليقا على إطلاق منصة البطاقة التمويلية... أبو الحسن يطالب بإشراف البنك الدولي

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع "تويتر": "أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي ابداً، وبمناسبة إطلاق منصة بطاقة دعم التمويليّة المطلوب إشراف البنك الدولي على التنفيذ للإبتعاد عن الإستغلال والإستنسابية، كما نشدد على أن يكون الدفع بالدولار الأميركي للحد من التضخم وحرصاً على القدرة الشرائية، تبقى العبرة في التنفيذ، وسنراقب!".