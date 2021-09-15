لبنان

بخاري التقى سفير المانيا وبحثا في التطورات المحلية والاقليمية

Lebanon 24
15-09-2021 | 09:16
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 إستقبل سفيرالمملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، السفير الألماني لدى لبنان أندرياس كيندل، وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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وليد بن عبد الله بخاري

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