بخاري التقى سفير المانيا وبحثا في التطورات المحلية والاقليمية

إستقبل سفيرالمملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، السفير الألماني لدى لبنان أندرياس كيندل، وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك.