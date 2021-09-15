لبنان

خير تفقد والملحق العسكري المصري المستشفى الميداني المصري ومستشفى الجعيتاوي

Lebanon 24
15-09-2021 | 09:35
A-
A+
Doc-P-864150-637673200743889636.jpg
Doc-P-864150-637673200743889636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، يرافقه الملحق العسكري في السفارة المصرية العميد صلاح جنيدي، اقسام المستشفى الميداني المصري في منطقة حرش بيروت - قصقص، في حضور قائد المستشفى الميداني والطاقم الطبي المساعد له، وفد من 4 ضباط اطباء يمثلون القوات المسلحة المصرية متخصصين في معالجة الحروق لمتابعة علاج المصابين بحروق نتيجة انفجار التليل في عكار.

ثم انتقل اللواء خير والوفد المرافق الى "مستشفى الجعيتاوي"، حيث اطلع الضباط الاطباء المصريون المتخصصون بالحروق على اوضاع المصابين بحروق ويعالجون منها. وقدم هؤلاء الاطباء مجموعة الادوية ومن بينهما دواء خاص بالحروق الصعبة.

وفي ختام الجولة، شكر اللواء خير الملحق العسكري المصري ووفد الاطباء على "جهودهم وعبرهم جمهورية مصر العربية الشقيقة على المساعدات التي تقدمها، وهي التي تقف دائما الى جانب لبنان في ظروفه الصعبة والاستثنائية".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:31 | 2021-09-16
02:30 | 2021-09-16
02:29 | 2021-09-16
02:25 | 2021-09-16
02:15 | 2021-09-16
02:14 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website