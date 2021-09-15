خير تفقد والملحق العسكري المصري المستشفى الميداني المصري ومستشفى الجعيتاوي

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، يرافقه الملحق العسكري في السفارة المصرية العميد صلاح جنيدي، اقسام المستشفى الميداني المصري في منطقة حرش بيروت - قصقص، في حضور قائد المستشفى الميداني والطاقم الطبي المساعد له، وفد من 4 ضباط اطباء يمثلون القوات المسلحة المصرية متخصصين في معالجة الحروق لمتابعة علاج المصابين بحروق نتيجة انفجار التليل في عكار.ثم انتقل اللواء خير والوفد المرافق الى "مستشفى الجعيتاوي"، حيث اطلع الضباط الاطباء المصريون المتخصصون بالحروق على اوضاع المصابين بحروق ويعالجون منها. وقدم هؤلاء الاطباء مجموعة الادوية ومن بينهما دواء خاص بالحروق الصعبة.وفي ختام الجولة، شكر اللواء خير الملحق العسكري المصري ووفد الاطباء على "جهودهم وعبرهم جمهورية مصر العربية الشقيقة على المساعدات التي تقدمها، وهي التي تقف دائما الى جانب لبنان في ظروفه الصعبة والاستثنائية".