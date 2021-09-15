هذا ما تعهد به وزير الداخلية

صدر عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:في اليوم العالمي للديمقراطية، وانطلاقا من قناعتي الراسخة بأن الانتخابات هي المدخل الاساس لتداول السلطة تعزيزا للديمقراطية في لبنان، أتعهد أمام اللبنانيين واللبنانيات أن أعمل بكل ما أوتيت من قوة وعزم على انجاز الاستحقاق الانتخابي بشفافية ونزاهة.أضع هذا الأمر نصب عيني وفي سلم أولوياتي.