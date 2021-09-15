لبنان

ميقاتي يستقبل وفدا من "تكتل لبنان القوي"

Lebanon 24
15-09-2021 | 09:55
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 يستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السادسة من مساء الوفدا من "تكتل لبنان القوي"يوم، وفدا من "تكتل لبنان القوي" في منزله في بيروت.
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