لبنان

ما حقيقة اعتماد مبنى وزارة الطاقة كليا على مولدات الكهرباء؟

Lebanon 24
15-09-2021 | 10:25
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه البيان التالي "ان ما يتم تداوله عن تغريدات صادرة  عن وزير الطاقة والمياه وليد فياض من بينها واحدة يشير فيها الى ان مبنى وزارة الطاقة يعتمد كليا على مولدات الكهرباء لا على كهرباء لبنان هو كلام غير صحيح، وللتوضيح الوزارة لديها عدادات كهرباء وليس عليها اي متأخرات لكهرباء لبنان".

 وأضاف البيان: "نعيد ونكرر مجددا ان الحساب الذي تطلق منه التصاريح هو وهمي وخاطىء وعندما يصدر عن الوزير اي تصريح سيكون عبر مكتبه الاعلامي او اي تغريدة ستكون عبر حساب يعلن عنه رسميا في وقت لاحق".
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