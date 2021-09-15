ميقاتي استقبل وفدا من تكتل "لبنان القوي" برئاسة باسيل (صور)

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا من "لبنان القوي" برئاسة رئيس التكتل النائب جبران باسيل عند السادسة من مساء اليوم في منزله في بيروت.

وقد ضم الوفد النواب سيزار ابي خليل، ادي معلوف، سليم عون، اسعد درغام، نقولا صحناوي، فريد البستاني، روجيه عازار.

وسيُصدر التكتل بيانا في وقت لاحق.