لبنان

قبل يوم من وصول صهاريج الوقود إلى لبنان... هذا ما طلبه نصرالله من المناصرين

Lebanon 24
15-09-2021 | 11:54
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صدر عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله البيان التالي:

"لقد اطّلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة، فإنني أولاً أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السّنين، وثانياُ أرجو منهم ومن الأخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلاً لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة.

أكرر شكري لمحبتكم واعتزازكم".
 
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