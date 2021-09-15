لبنان

بعد انخفاض الدولار... إجتماع في وزارة الاقتصاد غدا

Lebanon 24
15-09-2021 | 12:14
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أفادت الـ"ال بي سي" أن إجتماعا مرتقبا غداً في وزارة الإقتصاد مع نقيبي أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ومستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي للبحث في تسعير جديد للسلع  بعد إنخفاض سعر صرف الدولار.
 
 
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