بعد انخفاض الدولار... إجتماع في وزارة الاقتصاد غدا

أفادت الـ"ال بي سي" أن إجتماعا مرتقبا غداً في وزارة الإقتصاد مع نقيبي أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ومستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي للبحث في تسعير جديد للسلع بعد إنخفاض سعر صرف الدولار.