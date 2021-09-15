لا تسليم للبنزين والمازوت

طلبت المديرة العامة للنفط أورور فغالي إلى منشآت النفط في طرابلس والزهراني وجميع شركات إستيراد المحروقات في لبنان عدم تسليم السوق المحلي أي كمية من المشتقات النفطية المدعومة التي تم احتسابها على سعر الـ8000، والتي استوردت على البواخر أخيراً، إلى حين التأكد من الكميات المدعومة وغير المدعومة في السوق المحلي.