لبنان

لا تسليم للبنزين والمازوت

Lebanon 24
15-09-2021 | 13:10
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طلبت المديرة العامة للنفط أورور فغالي إلى منشآت النفط في طرابلس والزهراني وجميع شركات إستيراد المحروقات في لبنان عدم تسليم السوق المحلي أي كمية من المشتقات النفطية المدعومة التي تم احتسابها على سعر الـ8000، والتي استوردت على البواخر أخيراً، إلى حين التأكد من الكميات المدعومة وغير المدعومة في السوق المحلي.
 
 

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