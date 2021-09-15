ترزيان: لا شيء مستحيلا وسنتخطى كل العقبات

غرد النائب هاكوب ترزيان عبر "تويتر"، وكتب:

"وطني لن يستقيم، إلا إذا فهم الجميع من دون استثناء أن لا شيء مستحيلا، إذا تم التركيز بتصميم على أهداف نبيلة لمصلحة الوطن والمواطن الشريف. أؤكد لكم سوف نتخطى كل العقبات، بالتأكيد عندما نضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".وأرفق تغريدته بهاشتاغ: ‎#لبنان_وطننا_النهائي