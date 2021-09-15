بعد بيان نصرالله... "حزب الله" بقاعا ألغى الاحتفالات

أعلنت قيادة "حزب الله" في منطقة البقاع في بيان، "إلغاء كل الاحتفالات ومراسم الاستقبالات الشعبية لقافلة الصهاريج التي تنقل مادة المازوت من بانياس إلى بعلبك، التي كانت ستقام غدا، تنفيذا لبيان الأمين العام السيّد حسن نصرالله".