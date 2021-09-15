لبنان

بعد بيان نصرالله... "حزب الله" بقاعا ألغى الاحتفالات

Lebanon 24
15-09-2021 | 14:50
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أعلنت قيادة "حزب الله" في منطقة البقاع في بيان، "إلغاء كل الاحتفالات ومراسم الاستقبالات الشعبية لقافلة الصهاريج التي تنقل مادة المازوت من بانياس إلى بعلبك، التي كانت ستقام غدا، تنفيذا لبيان الأمين العام السيّد حسن نصرالله".
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حزب الله

نصرالله

احتفالات

صهاريج

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